Office 2024付きPCが割引！ パソコン工房「ビジネス応援PCセール」開催

パソコン工房を運営するユニットコムは、事務作業に最適なノートパソコンとデスクトップパソコンを対象にした『ビジネス応援パソコンセール』を開催中だ。このセールは、3月31日16時59分までの期間限定で、パソコン工房のWEBサイトから利用可能となっている。

セールでは、Office 2024が搭載されたノートパソコンや、設置スペースを取らない小型のデスクトップPCが各種取り揃えられている。特にBTOパソコンは、標準構成を基本としながらも多くのカスタマイズが可能で、ユーザーのニーズに合ったスペックに調整することができる。

セール対象のモデルの例として、「SOLUTION-14FH129-U5-UH5X [Office 2024 SET]」は、通常価格222,400円のところ、セール価格197,400円で提供されている。また、グリーン購入法に適合しており、環境にも配慮した製品である。他にも、小型PCの「SOLUTION-I1MA-i5-UHX-BK」や、ハイスペックな「SENSE-F176-147F-SKX」など、多様な製品がこのキャンペーンの対象となっている。

さらに、パソコン工房Web会員とビジネス優待会員は、日本全国送料無料で購入可能で、沖縄や離島もその対象となる。ただし、アウトレットや中古パソコンの購入には適用されない点には注意が必要だ。ぜひこの機会にお買い物を楽しんでほしい。