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NFC内蔵の上腕式ホースレス血圧計で健康管理

簡単操作でコンパクトな血圧計が当たる！A＆D×ASCIIキャンペーンがスタート！

2026年03月19日 12時00分更新

文● ASCII編集部

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　ASCIIの公式Xアカウントにて、本日より豪華プレゼントキャンペーンがスタート！A&Dの上腕式血圧計「UA-1100NFC」を、抽選で3名様にプレゼントいたします。

　期間は3月31日まで。今だけのチャンスをぜひお見逃しなく！
 


 

　「UA-1100NFC」は、本体と腕帯（カフ）が一つになったホースレス設計の上腕式の血圧計。上腕式なので心臓の高さに合わせ、安定した姿勢で血圧測定が可能です。ホースがないため、コンパクトで置き場所にも困らず、持ち運びも楽々。


 

　操作も簡単で、カフを腕に巻き、ボタンを押すだけで簡単に測定可能。また、NFC通信機能を内蔵しており、スマートフォンでタッチするだけでアプリに測定データを転送することができます。

　毎日の健康管理を、もっとスマートに始めてみませんか？

キャンペーン概要

▼応募方法

①A＆Dの公式Xアカウント【@and_company_ltd】 をフォロー
②ASCII.jp編集部の公式Xアカウント【@asciijpeditors】 をフォロー
該当ポストをリポスト＆いいね

▼締切

3月31日(火) 23:59まで
 

▼注意事項

※キャンペーン応募期間終了後、順次当選された方にXのDM機能にて当選通知のご連絡をさせていただきます。応募時にDMを開放する（設定で「すべてのユーザーからメッセージを受信する」をオンにする）ようにご協力お願いします。
※当アカウント以外からの当選連絡はございません。偽アカウントにはご注意ください。
※製品の色はお選びいただけません。
※A＆D公式アカウント（@and_company_ltd）とASCII公式アカウント（ @asciijpeditors ）をフォローしていない場合や、フォロー解除をされた場合は、応募完了とみなされません。
※非公開アカウントの方は、抽選の対象外となります。
※本キャンペーンへの応募に関連して応募者が何らかの損害を被った場合であっても、事務局に故意又は重過失のある場合を除き、事務局は、一切その責任を負いません。
※応募状況および当選の可否については、お答えしかねます。
※ご入力いただいた個人情報は、本キャンペーンの賞品発送およびお問い合わせ対応のため、事務局である株式会社角川アスキー総合研究所と、主催の株式会社エー・アンド・デイにて共同で利用いたします。
※お預かりした個人情報は、以下の目的でのみ利用し、商品発送および必要な対応完了後、適切に管理のうえ、一定期間経過後に適切に廃棄いたします。
・本キャンペーンの当選者への通知、および賞品発送のため
・本キャンペーンに関するお問い合わせ、ご相談への対応のため
・サービス向上のための個人を特定しない統計情報の作成

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