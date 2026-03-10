RTX 5080搭載ゲーミングPCが8万円引き！“24時間限定”の激安セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENでは、3月14日に『2026/3/14 24時間限定セール』を開催する。セール期間は同日0:00から23:59までのわずか24時間で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフとなる特別なイベントだ。

本セールの注目商品は、最強クラスの性能を誇るゲーミングPC「ZEFT Z57V」だ。こちらは、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、intel Core Ultra9-285プロセッサやGeForce RTX 5080グラフィックボードを備える。そして、高速な64GB DDR5メモリ（32GB x2）と2000GB SSDストレージが搭載されており、パフォーマンスを最大限に引き出す。通常価格795,800円（税抜）が80,000円オフの715,800円（税抜）で提供され、送料無料で手に入れることができる。

また、「ZEFT Z59Z」もセール対象の一つだ。このモデルは、intel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを備え、32GB DDR5メモリ（32GB x1）を搭載する。セール価格は464,800円（税抜）で、通常価格より50,000円オフとなり、こちらも送料無料で購入可能だ。

最後に、ビジネスユースにも適した「ZEFT Z55BH」は、intel Core i7-14700Fプロセッサで高い処理能力を持ち、GeForce RTX 5080グラフィックボードと32GB DDR5メモリ（16GB x2）を備える。このモデルは、通常628,800円が63,000円オフの565,800円（税抜）となり、送料無料で提供される。

この他にも、全10商品がセール対象となっている。詳細については、セール特設ページを訪れて確認してほしい。