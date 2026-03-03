ユニットコム「決算セール」開催中、Core Ultra／RTX搭載PCが特価

ユニットコムは、ビジネスご優待会員向けの特別セール『ビジネスご優待会員様限定 決算セール』を3月31日13時59分まで開催中だ。この機会に、パソコン工房・グッドウィルの豊富な品揃えからトップクラスのBTOパソコンや厳選されたPCパーツ・周辺機器を特別価格で手に入れるチャンスが到来した。

セールでは、「SOLUTION-S08M-225-UHX」や「SOLUTION-M08M-265F-BSX」などの高性能BTOパソコンが特別価格で購入可能だ。例えば、SOLUTION-S08M-225-UHXは104,800円で、Windows 11 Home、インテル Core Ultra 5プロセッサー225、DDR5 8GBメモリを搭載する。また、グリーン購入法適合商品として環境にも配慮したSOLUTION-M08M-265F-BSXが364,800円で提供されており、高性能なNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellを備える。

さらに、15.6型のノートPC「SOLUTION-15FR172-U7-TKSX」も注目製品の一つだ。Windows 11 Homeを搭載し、GeForce RTX 5070 Laptop GPUを採用したこのモデルは、269,800円のセール価格で提供されており、全ての製品はビジネス優待会員登録により購入可能となる。

送料が無料であることも、このセールの魅力の一部だ。沖縄や離島を含む日本全国どこでも、ビジネスご優待会員とパソコン工房WEB会員向けにBTOパソコンを送料無料で届ける特典が用意されている。ただし、アウトレットや中古商品はこのサービスの対象外だ。