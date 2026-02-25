パソコン工房「ノートパソコン決算セール」開催中｜Core Ultra 7×RTX 5080搭載機が特価、3月10日まで

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、ノートパソコン決算セールを開始した。期間は2月24日から3月10日16時59分まで。家庭向けやクリエイター向けのノートパソコンが対象で、パソコン工房WEBサイトで販売中だ。

「ノートパソコン決算セール」では、ご家庭向けやプロゲーマー、クリエイターまで、多様なニーズに応じたノートパソコンをラインナップしている。例えば、「STYLE-15FH127-i5-UCEX」は通常価格124,800円を114,800円で提供している。このモデルにはインテル Core i5-12450Hプロセッサーと8GBメモリが搭載されており、日常ユースに最適だ。一方、プロフェッショナル向けには「SENSE-18WG181-U7-VKSX」があり、高性能なインテル Core Ultra 7プロセッサー255HXとGeForce RTX 5080 Laptop GPUを採用。通常価格614,700円が499,700円で購入可能で、高度な創作活動にも応えるスペックを備えている。

ユニットコムは、WEB会員向けにBTOパソコンの送料無料キャンペーンも同時開催しており、日本全国が配達エリアとなる。ただし、アウトレットおよび中古パソコンはこのキャンペーンの対象外となる。また、環境に配慮した買い物をしたい方にはグリーン購入法適合商品も各種取り揃えているので、幅広い選択肢がある。

セールの詳細はパソコン工房のWEBサイトで確認可能で、個々のモデルのカスタマイズオプションなども選べる。期間限定のこの機会に、必要な仕様に合わせたノートパソコンをお得に手に入れる絶好のチャンスだ。