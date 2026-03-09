1kg切りのAIノート　Core Ultraシリーズ3搭載の14型iiyama PC登場

ユニットコムは、iiyama PCブランドよりインテル Core Ultraシリーズ3プロセッサーを搭載した新型薄型AIノートパソコンを市場に投入する。この製品は14型で、重量は1kg以下。インテル Core Ultra X7プロセッサー358Hモデルとして、269,800円という価格でリリースされる。

インテル Core Ultraシリーズ3プロセッサーは、最新のインテル 18Aプロセスを採用し、パフォーマンス・ハイブリッド・アーキテクチャーにより、高性能Pコアと低消費電力のLP Eコアを搭載している。さらに、一部モデルには高効率Eコアも加わり、性能の柔軟性と電力効率を実現する。このプロセッサーは最大50TOPSの処理性能を持つ第5世代NPUを内蔵し、AI処理を高速化している。さらに、Xe3アーキテクチャーを採用した内蔵GPUは、従来モデルよりも改良されたグラフィックス機能を提供する。

MicrosoftのCopilot+ PCにも対応しており、PCの操作履歴を保存して後から検索できる「Recall」や、リアルタイムで音声翻訳をする「Live Captions」、手書きスケッチとテキストから画像を生成する「Cocreator」など、多彩なAIツールが利用可能だ。Windows 11の顔認証機能であるWindows Helloに対応した500万画素のカメラも内蔵され、高精細な映像でのビデオ通話が可能という。

モデル例としては、「SENSE-14FHX31-UX7-URSX」、「LEVEL-14FHX31-UX7-URSX」、および「SOLUTION-14FHX31-UX7-URFX」が提供され、それぞれのモデルが異なる構成で求められるさまざまなニーズに応える。これらのモデルはカスタマイズ可能で、グリーン購入法基準を満たす製品としても認定されている。