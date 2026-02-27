パソコン工房、超 先取り決算セール実施　LEVEL∞やWindows 11搭載PCがセール対象

ユニットコムは、全国のパソコン工房にて「超 先取り決算セール」を2月28日から3月13日まで開催するという。期間中は「オススメ即納パソコン」や「PCパーツ・周辺機器の日替わりセール商品」など、多彩な商品がお買い得価格で提供される。

このセールでは、「オススメ即納パソコン」や「PCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品」など、多岐にわたる商品が用意されている。新たな魅力には、eスポーツプロプレイヤー監修のゲーミングPC「LEVEL∞」や、カラーバリエーション豊富な「LEVELθ」が含まれ、パソコンのカスタマイズも可能だという。

ユニットコムは、Windows 11を搭載した高性能かつコンパクトなスリムPCやノートPCを提供し、ビジネス用途でも幅広いニーズに対応している。法人向けのまとめ買いや買取の相談も受け付けており、購入方法にも柔軟に対応する体制が整っている。

パソコン工房では、最長48回まで分割支払いの手数料が無料のショッピングローンも実施され、さらに、新生活をスタートする大学生をはじめとした多くの消費者にとって魅力的な選択肢となっている。詳細情報は、パソコン工房の公式ウェブサイトで確認可能だ。