新生活前に狙い目！ パソコン工房東北4店舗で“超 大感謝祭”セール実施

ユニットコムは2月21日から2月27日までの間、「パソコン工房 仙台泉店」など東北4店舗で特別セール「超 大感謝祭」を開催する。日頃のご愛顧に感謝を込めたこのセールでは、「オススメ即納パソコン」や人気PCパーツ・周辺機器・中古商品を記念プライスで提供するという。

「超 大感謝祭」では、最新のゲーミングPCやノートPCが目玉商品として登場する。さらに、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボレーションで生まれたゲーミングPC「LEVEL∞」や、「LEVELθ」、カスタマイズ可能な「iiyama PC」などがラインナップに含まれている。また、高性能ながらコンパクトなWindows 11搭載スリムPCや、多機能ノートPCも取り揃えている。

東北4店舗は以下の通りだ。



・パソコン工房 仙台泉店

・パソコン工房 山形店

・パソコン工房 福島店

・パソコン工房 郡山うねめ通り店



各店舗では、パソコンのアップグレードやセットアップ、法人向けのまとめ買い、買取（下取り）についても相談が可能だ。

この期間中、販売だけでなく、パソコン工房は「中古買取強化宣言」を通じてゲーミングPCや周辺機器の買取を強化中。さらに、Windows 11への乗換応援フェアや最大8000円分還元の新生活応援フェアなど、お得なプログラムも実施中で、これを機に新たなPC環境を整える絶好のチャンスとなっている。

「超 大感謝祭」の詳細は、パソコン工房のホームページで確認可能。これから新生活を迎える方やパソコンを強化したい方には見逃せない情報だ。