GeForce RTX 50シリーズ搭載BTOがセール価格に｜パソコン工房のゲーミングPC大幅値下げ

ユニットコムは2月17日より、パソコン工房WEBサイトで『デスクトップPC ゲーミングPC セール』を開始した。主にGeForce RTX 50シリーズを搭載したBTOパソコンがラインナップされており、ゲーミングPCファン必見の内容となっている。

今回のセールでは、最新のGeForce RTX 50シリーズを採用したミニタワーやミドルタワータイプのゲーミングPCが豊富に揃えられているという。また、設置・移動が簡単なスリムタワーや小型PCもラインナップされ、多様なニーズに応える内容になっている。さらに、パソコン工房の会員またはビジネス優待会員は、全国送料無料でBTOパソコンを入手可能だ。ただし、アウトレット品や中古パソコンは対象外である。

高性能かつコストパフォーマンスに優れた数々のモデルが用意されており、例えば「LEVEL-R776-147F-TKX」は通常価格364,800円がセール価格299,800円で購入できる。最新のインテルCore i7プロセッサーとGeForce RTX 5070を搭載し、ゲーミングPCとして申し分ないスペックとなっている。また、コンパクトタイプの「STYLE-I1MA-i5-UHX-BK」は、通常価格104,800円が89,800円となり、手軽に高性能を体感できる。

対象製品は、環境に優しいグリーン購入法にも適合しており、環境保護を重視する消費者にも嬉しい仕様が特徴だ。これらの製品はカスタマイズが可能で、多様なニーズや予算に合わせた構成にできるのも強みと言える。