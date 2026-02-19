【最大5万円引き】パソコン工房「怒涛のAMD祭」開催中｜Ryzen×Radeon搭載ゲーミングPCが大幅値下げ

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、期間限定で『怒涛のAMD祭』を開催している。セールは3月4日16時59分までで、対象のゲーミングPCが最大50,000円引きで提供される。

特に注目は、AMDのパワフルなRyzenプロセッサーとRadeonグラフィックスを搭載したBTOパソコン群である。通常価格354,800円の「LEVEL-M8AM-LCR98D-RRX」が今なら304,800円で購入可能だ。また、「LEVEL-M1AM-R75F-PGXW」はセール価格164,800円で販売されている。これらはどちらもグリーン購入法適合品であり、環境に配慮した商品だ。

セール対象モデルは、それぞれカスタマイズ可能で、ビジネスや個人利用に最適な一台をより具体的に選び抜くことができる。いずれのモデルも、それぞれ独立した特徴的な性能でユーザーの多様なニーズに応え、そのうちの一部のモデルは限定販売数が設定されているため、早期購入が推奨される。

また、パソコン工房のWEB会員やビジネス優待会員には、BTOパソコンの送料無料サービスも提供中だ。日本全国が対象で、セール品も含まれるため、利便性がさらに高まっている。期間限定のこのキャンペーンを活用して、高性能なゲーミングPCをお得に手に入れてみてはいかがだろうか。詳細はパソコン工房の公式サイトで確認することができる。