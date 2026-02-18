日本AMDがゲームがもらえるキャンペーンを実施中、対象はRyzen 9000／Radeon RX 9000購入者

日本AMDは、「AMD ゲームがもらえるキャンペーン 2026 第1弾」を2026年4月25日まで実施している。対象のRyzenプロセッサやRadeonグラフィックスカード、またはそれらを搭載したBTOパソコンの購入者に、アクションアドベンチャー「CRIMSON DESERT」のゲームコードをプレゼントする。

本キャンペーンは、期間中に対象製品を購入し、専用キャンペーンサイトの応募フォームからエントリーすることで参加できる。応募時には、購入時のレシートまたは納品書の画像を添付する必要がある。

購入対象期間は4月25日まで、エントリー期間は5月9日まで、申請期間は5月23日までとなっている。対象製品は以下の通り。

【AMD Ryzen 9000シリーズ プロセッサ】

・Ryzen 9 9950X3D

・Ryzen 9 9900X3D

・Ryzen 7 9850X3D

・Ryzen 7 9800X3D

【AMD Radeon RX 9000シリーズ グラフィックスカード】

・Radeon RX 9070 XT

・Radeon RX 9070

単体製品のほか、これらを搭載したBTOパソコンも対象となる。なお、対象製品は今後変更・追加される可能性がある。キャンペーンは18歳以上が対象。

プレゼントされる「CRIMSON DESERT」は、Pearl Abyssが手がけるオープンワールドアクションRPG。ESRBレーティングは「M（Mature）」、PEGIは「18」となっており、暴力表現など18歳未満に不適切な内容を含む可能性があるとしている。