ゲーミングPC「LEVELθ」にパステルグレー追加　149,800円からの新モデル展開

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」に新しいケースカラー「パステルグレー」を追加することを発表した。発売開始は2月17日で、価格はモデルにより異なるが「LEVEL-M155-R45-LAX」は149,800円から。「パステルグレー」は、柔らかな色調で部屋の雰囲気を優しくまとめ、統一感を演出するという。

「LEVELθ（レベル シータ）」は、初心者から経験者まで幅広いユーザーに向けた高コストパフォーマンスのゲーミングPCとして評価されている。最新のインテル CoreまたはAMD Ryzenプロセッサーを採用し、性能を最大限に活かすグラフィックスカードには、AMD RadeonやNVIDIA GeForce RTXを厳選採用している。フルHD解像度でのゲームプレイをスムーズに実現し、日常の使用でも快適なパフォーマンスを提供する。

また、LEVELθはオプションとして、初心者でも安心して使える「延長保証パックモデル」や「出張設定設置サービスパックモデル」も提供しており、初めてのPC購入時にも安心して利用できる。さらに、高性能なゲーミングデバイスを選ぶことで、よりスムーズで楽しいゲーム体験をサポートするという。

新色の「パステルグレー」は、秋葉原のパソコン工房本店で展示中であり、実際の質感や性能を直接確認することができる。これにより購入前に実物を体験することが可能だ。

LEVELθの価格設定とモデルによる構成は、カスタマイズページから選択することができる。例えば、「LEVEL-M155-R45-LAX」モデルは149,800円、「LEVEL-M1AM-R77-RKX」モデルは229,700円、そして「LEVEL-M17M-147F-TK4X」モデルは284,700円となっている。