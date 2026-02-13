えなこ×LEVEL∞がバレンタインキャンペーン開催！ 最大5,000円分相当還元＆サイン入りゲーミングPCが当たる

ユニットコムは、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、「えなこ」バレンタインキャンペーンを発表した。えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入すると、最大5,000円分相当の還元を受けられるほか、えなこのサインが入ったコラボPCやサイドパネルのプレゼントが当たるチャンスがあるという。キャンペーンは、2月13日から3月2日14:59まで開催される。

「えなこ」コラボゲーミングPCシリーズは、えなこのゲーム配信やSNS活動をサポートするために設計された高性能モデルだ。eスポーツのプレイから動画編集まで、応答性と快適性を重視したスペックが魅力。このキャンペーン期間中には、特定のモデル購入者に最大5,000円分相当の還元が提供され、プレゼント抽選にも参加できる。プレゼントには、えなこのサイン入りコラボPCやサイドパネルが含まれ、さらに購入者全員にはオリジナル壁紙とアクリルスタンドが贈られる。

キャンペーンのメインとなるモデルには、「LEVEL-R789-LC265K-TGX-enako [RGB Build]」といった高性能のBTO（Build To Order）対応パソコンが含まれ、写真や動画の編集、ゲームプレイに最適な性能を誇る。また、環境への配慮を重視したグリーン購入法適合商品も展開されている。

さらに、キャンペーンではSNSを活用した参加方法も用意されており、X（Twitter）やInstagramを通じて応募が可能。抽選で選ばれたラッキーな1名には、えなこのサイン入りコラボPCが贈られる。興味がある人は早めに参加して、限定グッズの獲得を目指そう。