【3/17まで】ユニットコムがBTOパソコン特価販売、ビジネスご優待会員6周年感謝祭

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、「ビジネスご優待会員サイト 6周年記念感謝祭」を2月17日から開催中だ。このイベントでは、特別価格でBTOパソコンをはじめ、厳選されたPCパーツや周辺機器が提供されている。感謝祭は3月17日13時59分までの期間限定で開催されており、公式サイトから詳細情報を確認できる。

ユニットコムが今回の感謝祭で提供するのは、法人や個人事業主専用のビジネス優待会員サービスを活用するユーザー向けの特別な取り組みだ。主な製品は、受注後生産方式に対応した「SOLUTION」シリーズのパソコンで、カスタマイズが可能である。また、「グリーン購入法」に適合した商品も用意されており、環境に配慮した選択も可能という。

感謝祭のセール対象のBTOパソコンの例として、「SOLUTION-S07M-C69-UH1X」は、インテル Celeron プロセッサーG6900を搭載し、価格は104,800円だ。他に、「SOLUTION-M07M-144-NDX」「SOLUTION-15FX166-i7-RKSX」などもセール対象となっており、それぞれ異なるスペックと用途に応じたモデルを選ぶことができる。

また、ビジネス優待会員は日本全国を対象にBTOパソコンを送料無料で受け取ることができる。この機会を利用して、自分にぴったりのデバイスを手に入れてはどうだろうか。詳細な購入方法や入会については、ユニットコムの公式サイトで確認可能だ。