パソコン工房、ゲーミングPC買取を強化　条件達成で最大3万円分プレゼント

ユニットコムは2月10日、全国の店舗および宅配買取で「当社指定ゲーミングPCの買取において、パソコン工房会員様限定で最大3万円分相当の商品券またはポイントをプレゼントする」キャンペーンを2月11日より開始することを発表した。

このキャンペーンは、Windows 10以上のOSを搭載し、インテル Core i5以上第8世代以降のCPU、またはAMD Ryzen 5以上3000番台以降のスペックを満たす正常動作するゲーミングPCを対象とする。店舗での買取では商品券、宅配買取ではパソコン工房ポイントがプレゼントされるという。

この特典は、最終査定額に基づいて決定される。具体的には、1万円以上の買取で1,000円分、3万円以上で2,000円分、5万円以上で5,000円分、8万円以上で8,000円分、16万円以上で10,000円分、20万円以上で15,000円分、30万円以上で20,000円分、34万円以上の買取で最大30,000円分の商品券やポイントがもらえるという。なお、プレゼントの上限額は取引価格の10分の2までとなる。

パソコン工房では、全国の店舗にて専門スタッフによる無料の買取査定サービスを提供しており、店舗での査定と同時に買い替えや下取りも可能だという。宅配買取では、自宅から発送するだけで簡単に買取手続きが完了するため、利便性を追求したサービスが提供されている。