パソコン工房、新生活向けに最大8,000円還元　iiyama PC＆ゲーミングPCが対象

ユニットコムは、2月10日から3月4日までの期間限定で「新生活応援！超お得アップグレード 還元フェア」を開催する。このキャンペーンでは対象のiiyama PCの購入時、アップグレードや周辺機器の購入で最大8,000円分相当の還元が受けられるという。

「新生活応援！超お得アップグレード 還元フェア」は、パソコン工房会員限定のキャンペーンだ。対象となるiiyama PCを購入し、同時にアップグレードや指定の周辺機器を購入することで、購入点数に応じ1点あたり2,000円分相当、最大4点で8,000円分相当の還元が受けられる。開催期間は店舗およびWEB通販サイトの両方で2月10日から3月4日までとなる。

対象商品はiiyama PCの最新モデルで、ゲーミングPCのLEVEL∞、LEVELθも含まれる。アップグレードされたパーツや周辺機器の購入は、基本構成からのアップグレード（最大2点）、指定周辺機器の購入（最大1点）、ソフトウェアのアップグレード（最大1点）という条件があり、それぞれ1点あたり2,000円分相当の還元が適用される。

さらに、PC延長保証に加入すると「最大2万円分還元 超還元プログラム」の併用が可能になり、還元額がさらに増える。これにより、最新パソコンやゲーミングPC、周辺機器の購入者には嬉しい内容だ。「新生活応援！超お得アップグレード 還元フェア」は、新生活を迎えるユーザーにとって非常に魅力的なキャンペーンであり、パソコン工房会員はこの機会を逃さないように注意しよう。