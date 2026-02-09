RTX 50シリーズ搭載PCも対象、パソコンショップSEVENの24時間限定セールが2月11日開催

セブンアールジャパンは、2月11日0:00から23:59までの24時間限定で、人気のBTOパソコンを大幅値下げするセールを行う。このセールでは、ゲーミングPCを含む最新のデスクトップPCが最大70,000円オフで販売されるという。

セール対象には、数々の注目モデルがラインアップされる。たとえば、「ZEFT Z59A」は、intel Core Ultra9-285KプロセッサーとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載し、通常価格699,800円（税抜）が70,000円オフの特価629,800円（税抜）となる。この高性能ゲーミングPCは、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、メモリ64GB DDR5、ストレージは2TBのSSDを装備。850Wの80Plus Gold電源を採用したマイクロタワーケースでの提供となる。

また、「ZEFT Z55XH」は、通常価格309,800円（税抜）が21,000円オフの特価288,800円（税抜）で購入可能だ。スペックとしては、intel Core Ultra7-265Fプロセッサー、GeForce RTX 5060グラフィックボード、16GB DDR5メモリ、1TB SSDストレージを備えている。ブラックのAntec P20Cケースを使用し、750Wの80Plus Gold電源を内蔵。

さらに、AMD Ryzenプロセッサーを選びたいユーザーには「ZEFT R60HA」が用意されている。こちらはAMD Ryzen 7 9700XプロセッサーとGeForce RTX 5050グラフィックボードを搭載し、価格は271,800円（税抜）から5,000円オフの266,800円（税抜）。このモデルも16GB DDR5メモリと1TB SSDストレージを備えており、650Wの80Plus Bronze電源を使用するミドルタワーケースが特徴。

すべてのセール商品は送料無料で提供され、セール特設ページで購入可能だ。全10商品が対象となるこの一日限りのセールは、パソコン購入を考えている人にとって見逃せない機会と言える。