パソコン工房でPC改造がもっと簡単に──アップグレード対応「eチケット」登場

ユニットコムは、2月2日より日本全国のパソコン工房店舗で使える「サポートサービスeチケット」を販売開始する。このチケットは、WEB通販サイトおよび全店舗で購入可能で、パソコンのアップグレードやカスタマイズをサポートする便利なアイテムだ。

「サポートサービスeチケット」は、パソコンの「アップグレード」や「組立代行」など、専門的なサービスをチケットとして購入できる新しい提案だ。パソコン工房のWEB通販サイトや店舗でPCパーツを購入する際に、これらのサービスを同時に頼むことができ、パーツの取り付けや組立代行を希望するユーザーにとって便利な選択肢を提供している。特に、自作パソコンに不安を感じるユーザーや、スペック不足に悩む家族にとっても、このチケットをプレゼントとして活用することができる。

提供されるサービスメニューは多岐にわたる。メモリ増設・交換（3,500円）やSSD / HDD換装アップグレード（14,000円）など様々なカスタマイズに対応している。さらに、オリジナルパソコンの組立代行とOS／ドライバインストールを含むサービスも提供しており、価格は20,000円となる。また、購入方法はWEB通販サイトでメールによる情報送信、各店舗ではプリントアウトされたチケットを受け取れるほかQRコードまたはURLから確認が可能だ。

チケットの利用は全国のパソコン工房・グッドウィル店舗で行え、有効期限は発行日から150日間。詳細情報や店舗一覧は、公式ページにて確認できる。チケットの購入とご利用にあたり、返金不可やパソコン工房秋葉原本店・秋葉原パーツ館では利用できないなどの注意点もあるため確認が必要だ。