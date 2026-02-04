送料無料も魅力　パソコン工房の先取り決算セールでノートPCを賢く買う

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、2月24日16時59分までの期間限定でパソコン工房WEBサイトにて『先取り決算セール』を開催している。家庭向けノートパソコンやビジネス向けノートパソコンなど多様なニーズに応える製品が多数セール対象となっている。

期間中、パソコン工房インターネット通販では様々な製品がラインナップされており、なかでも注目すべきは14型Copilot+ PCやOffice 2024搭載モデル、GeForce RTX 50シリーズ搭載モデルなどがある。これらは家庭での使用はもちろん、ビジネス用途としても最適なパフォーマンスを発揮する設計となっている。

また、セール中の特典として、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員にはBTOパソコンを送料無料で提供している。日本全国（沖縄・離島含む）への発送が可能で、購入点数やセール品であっても対象となるのが特徴である。ただしアウトレットや中古パソコンは対象外となるため、注意が必要だ。

特に注目される商品例として「STYLE-14FH129-U5-UH5X [Office 2024 SET]」があり、Windows 11 Homeを搭載し、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 226Vによりビジネスから家庭用まで幅広く対応可能だ。このモデルはグリーン購入法適合商品でもあり、環境に優しい製品選択肢となる。

「SOLUTION-15FXA62-R7A-RKSX」もセール対象モデルとして提供されており、AMD Ryzen AI 7 350をベースプロセッサーに、GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載しているため、グラフィックス処理が要求される作業にも対応できる。

この機会に、パソコンの新調を考えているユーザーは早めの決断が求められるだろう。詳細はパソコン工房の公式ウェブサイトで確認することができる。