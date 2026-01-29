パソコン工房から6,980円のフルサイズメカニカルゲーミングキーボード登場、赤軸・茶軸対応

ユニットコムは、1月29日より新たな『フルサイズメカニカルゲーミングキーボード』を発売する。価格は6,980円で、パソコン工房のWEBサイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で購入可能だ。

『フルサイズメカニカルゲーミングキーボード』は、打鍵感が抜群で、ゲームを楽しむ人やタイピングの速度を求める人に最適な商品だという。このキーボードは全キーアンチゴーストやNキーロールオーバー機能を備え、複数キー入力時の正確さを提供する。また、便利な着脱式USBケーブルが特徴で、メカニカルスイッチは赤軸と茶軸の2種類が選べ、ブラックとホワイトの2色展開となる。

赤軸は静かで軽い打鍵感が特徴なので、静かな環境でも使用に適している。一方で茶軸はクリック感があり、打鍵音が気にならない設計ながらはっきりした感触が特徴だ。

製品には、RGBバックライトが搭載されており、暗い場所でも文字がしっかり見える。また、18種類のバックライト効果と5つのゲームモードが選択可能で、多様なゲームシーンを自分好みに演出できるのが魅力だ。本体重量は約860gで、消費電力はDC 5V / 500mAである。さらに、オリジナルのキーキャップリムーバーやUSBケーブルが付属している。