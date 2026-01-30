AMD Ryzen 7 9850X3D搭載！ LEVEL∞の最新BTOゲーミングPCが登場

ユニットコムは、iiyama PCの「LEVEL∞」シリーズから、最新のAMD Ryzen 7 9850X3Dを搭載したBTOパソコンを1月30日から販売開始する。販売価格は「LEVEL-R7B8-LCR98Z-TGX」が489,800円、「LEVEL-R7B8-LCR98Z-VKX [RGB Build]」が584,800円となっている。購入はパソコン工房のオンラインストアや各店舗で可能である。

AMD Ryzen 9000X3D シリーズ・プロセッサーは、Zen 5アーキテクチャーと第2世代AMD 3D V-Cache テクノロジーを採用し、高速で安定したデータ処理を可能にする。これにより、ゲーミング性能は平均8％、クリエイティブ性能は平均13％向上している。これらの性能向上により、ゲームやクリエイティブ作業においてユーザーのニーズに応えることができるという。

製品例として、「LEVEL-R7B8-LCR98Z-TGX」と「LEVEL-R7B8-LCR98Z-VKX [RGB Build]」が発表されている。どちらのモデルも、Windows 11 Home [DSP版]と1TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載し、光学ドライブ非搭載で提供される。また、標準構成での購入はもちろん、顧客の要望に応じて細やかなカスタマイズが可能なBTO（Build to Order）方式に対応している。

これらの新製品は、高性能を要求しつつ柔軟なカスタマイズを求めるゲーマーやクリエイターにとって、理想的な選択肢となることだろう。