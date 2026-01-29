120Hz×VAパネルで1万円台！ JAPANNEXTの新型21.5インチ液晶モニターが発売

　JAPANNEXTは、21.5インチVAパネルを搭載した120Hz対応のフルHD液晶モニター「JN-215V120F」を1月29日に12,980円（直販価格:税込）で発売する。

　「JN-215V120F」は、21.5インチのVAパネルにフルHD解像度（1920 x 1080ピクセル）を持ち、スムーズな120Hzのリフレッシュレートを特徴とする。また、1ms（MPRT）の応答速度を備え、ゲーミング環境においてなめらかで高精細な映像が楽しめる。PS5とのフルHD接続が可能となり、コンソールゲームの表示もより高精細に体験できるという。

　そのほかに、最大輝度300cd/m²とsRGB98%の色域を持ち、ハイダイナミックレンジ（HDR）にも対応することにより、明るい部分と暗い部分のコントラストを強調し、リアルで深みのある映像を表現する。本製品は、HDMI 1.4×1およびDisplayPort 1.2×1のインターフェースがあり、様々な機器との接続が可能となる。

　「JN-215V120F」は、目に優しいフリッカーフリー技術やブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の使用にも安心だ。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームの使用も可能。製品には2年間のメーカー保証が付いている。

