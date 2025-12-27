最大3万8000円分がもらえる！ Appleの初売り2026で限定Daruma AirTagをゲット

アップル初売り2026が開催！

最大3万8000円分のギフトカードがもらえる

アップルは2026年1月2～5日までの4日間、「Appleの初売り2026」を開催します。期間中は、対象製品の購入に応じて最大3万8000円分の「Apple Gift Card」がプレゼントされるほか、初売り限定デザインの「AirTag」も登場します。

Appleの初売り2026の概要

Appleの初売りは毎年恒例の年始キャンペーンで、2026年も全国のユーザーを対象に実施されます。アップル公式サイトおよび一部店舗でキャンペーンが行なわれ、オンラインでも参加可能です。

初売り期間中、対象製品を購入すると4000円から最大3万8000円分のApple Gift Cardがもらえます。2026年版のギフトカードは、水引を使った新デザインを採用しており、新年らしい特別感のある仕様となっています。

初売り限定DarumaデザインのAirTagが登場

2026年の初売りでは、Daruma（だるま）をモチーフにした限定デザインのAirTagが用意されています。対象のiPhoneを購入した先着6万5000名にプレゼントされ、初売りならではの特典として注目されています。

限定AirTagの対象iPhone

・iPhone 16

・iPhone 16 Plus

・iPhone 16e

また、「Apple Trade In」を利用すれば、不要になったデバイスを下取りに出すことで、購入金額を抑えることができます。また、ペイディあと払いプラン（Apple専用）を利用すれば、金利0％の分割払いも可能です。

全国のアップル専門店でもキャンペーンを実施

2026年は、アップルのパートナーが運営する全国の専門店でも独自の年始キャンペーンが実施されます。2万260円以上の購入で、アップルのロゴ入りハンドルサーモボトルが毎日先着19名にプレゼントされます。また、割引対象製品と実施期間は以下です。

・Apple Watch Series 11（全カラー・全サイズ）

・AirPods 4（ANCあり・なし）

・実施期間「2026年1月1～3日まで（一部店舗は日程が異なる）。

年始にApple製品の購入を検討している人は、早めに内容をチェックしておくとよいでしょう。