【必笑祈願】アップル初売り 2025年は1月2日〜5日まで！ 最大3万円還元

アップルは12月27日、2025年の初売り情報を正式発表しました。今回は「必笑祈願」をテーマに、1月2日から1月5日までの4日間開催！最大3万円分のApple Gift Card還元や「AirTagスペシャルエディション（巳年仕様）」のプレゼントもありますよ。
初売りキャンペーン概要
開催期間：2025年1月2日〜1月5日
対象店舗：
・Apple Store（銀座／丸の内／新宿／表参道／渋谷／川崎／名古屋栄／京都／心斎橋／福岡）
・Apple Store Online（apple.com/jp）
・Apple Storeアプリ（AirTagプレゼントは対象外）
・Apple電話販売窓口（0120-993-993）
内容：
・キャンペーン期間中に対象店舗で対象製品を購入すると、各製品に応じた金額のApple Gift Card（次回以降の購入で利用可能）をプレゼント
・Apple Store、Apple Store Online、またはApple電話販売窓口で対象のiPhoneを購入すると、「AirTagスペシャルエディション（巳年仕様）」をプレゼント（先着5万個）
※ Apple Storeアプリでの購入分はAirTagプレゼントの対象外
対象製品の購入数：各対象製品カテゴリーにつき最大2つまで
その他：
・Apple Storeで通信キャリアの分割払いを利用して対象のiPhoneを購入した場合もキャンペーン対象となる（通信キャリア割引キャンペーンも適用可）
・ペイディあと払いプランApple専用、オリコローン、クレジットカード分割払い、免税で購入した場合はキャンペーン対象外となる可能性あり
・整備済製品、販売終了製品、「現状有姿」として販売された開封済みの返品製品はキャンペーンの対象外
対象製品とApple Gift Card還元額
●iPhone
・iPhone 15／iPhone 15 Plus：1万1000円
・iPhone 14／iPhone 14 Plus：8000円
・iPhone SE：4000円
●iPad
・iPad Pro（11型／13型）：1万5000円
・iPad Air （11型／13型）：1万1000円
・iPad（第10世代）：8000円
●Mac
・MacBook Air（15型／M3）：3万円
・MacBook Air（13型／M3）：2万6000円
・MacBook Air（13型／M2）：2万円
●Apple Watch
・Apple Watch Ultra 2：1万1000円
・Apple Watch Series 10：8000円
・Apple Watch SE：6000円
●イヤホン・ヘッドホン系
・AirPods Max：1万2000円
・AirPods Pro（第2世代）：8000円
・Beats Studio Buds +：6000円
・AirPods 4（通常モデル／アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）：4000円
・Beats Flex：4000円
・Beats Solo Buds：4000円
●HomePod
・HomePod：8000円
●Apple TV
・Apple TV 4K：4000円
●アクセサリー類
・Apple Pencil（第2世代）：6000円
・Apple Pencil Pro：4000円
・Magic Keyboard（iPad Pro／iPad Air用）：4000円
・Magic Keyboard Folio（iPad 第10世代用）：4000円
Apple Store各店は1月2日10時オープン
アップル製品が欲しいなら、絶対に見逃せない今回の初売りキャンペーン。初売りでiPhoneやiPad、Macの購入後、還元分のApple Gift Cardで周辺機器や有料アプリを揃えれば、正月休みの間に新しい環境をサクッと構築することもできちゃいます。
Apple Storeの実店舗は1月2日10時開店。現地で購入予定の方は、寒さ対策もお忘れなく！
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