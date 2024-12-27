【必笑祈願】アップル初売り 2025年は1月2日〜5日まで！ 最大3万円還元

アップルは12月27日、2025年の初売り情報を正式発表しました。今回は「必笑祈願」をテーマに、1月2日から1月5日までの4日間開催！最大3万円分のApple Gift Card還元や「AirTagスペシャルエディション（巳年仕様）」のプレゼントもありますよ。

開催期間：2025年1月2日〜1月5日

対象店舗：

・Apple Store（銀座／丸の内／新宿／表参道／渋谷／川崎／名古屋栄／京都／心斎橋／福岡）

・Apple Store Online（apple.com/jp）

・Apple Storeアプリ（AirTagプレゼントは対象外）

・Apple電話販売窓口（0120-993-993）

内容：

・キャンペーン期間中に対象店舗で対象製品を購入すると、各製品に応じた金額のApple Gift Card（次回以降の購入で利用可能）をプレゼント

・Apple Store、Apple Store Online、またはApple電話販売窓口で対象のiPhoneを購入すると、「AirTagスペシャルエディション（巳年仕様）」をプレゼント（先着5万個）

※ Apple Storeアプリでの購入分はAirTagプレゼントの対象外

対象製品の購入数：各対象製品カテゴリーにつき最大2つまで

その他：

・Apple Storeで通信キャリアの分割払いを利用して対象のiPhoneを購入した場合もキャンペーン対象となる（通信キャリア割引キャンペーンも適用可）

・ペイディあと払いプランApple専用、オリコローン、クレジットカード分割払い、免税で購入した場合はキャンペーン対象外となる可能性あり

・整備済製品、販売終了製品、「現状有姿」として販売された開封済みの返品製品はキャンペーンの対象外