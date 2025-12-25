ChatGPT、会話履歴の読み込み機能で障害

OpenAIの「ChatGPT」で12月25日12時54分、会話履歴の読み込み機能に関する障害が発生。同日14時50分現在も継続している。
同社は本件を調査中としており、具体的な影響範囲や復旧時期の見込みについては発表していない。
