“生成AI”搭載の「MotionBoard」クラウド版が提供開始　現場でのデータ活用を加速させる　

ウイングアーク１ｓｔは、2025年12月22日、生成AIを搭載したデータ活用プラットフォーム「MotionBoard」のクラウド版「MotionBoard Cloud」を提供開始した。加えて、同サービスの操作をサポートする「AIアシスタント for MotionBoard Cloud re:Act」も同時リリースしている。

新しいMotionBoardでは、AIとの対話を通じてインタラクティブにダッシュボードを生成する「AIウィジェット」機能を搭載。現場の業務担当者がデータ活用を推進できるBI基盤として強化され、コンセプト発表後にも反響があったという（参考記事：最短10秒で誰もがダッシュボード作成 「MotionBoard」新版は生成AIにネイティブ対応）。

また、あわせて提供されるAIアシスタント for MotionBoard Cloud re:Actは、MotionBoard操作時の困りごとを相談できるAIチャットボット。ChatGPTをベースとしている。