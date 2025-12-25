このページの本文へ

操作時の困りごとに応えるAIチャットボットも同時リリース

“生成AI”搭載の「MotionBoard」クラウド版が提供開始　現場でのデータ活用を加速させる　

2025年12月25日 10時30分更新

文● 福澤陽介／TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ウイングアーク１ｓｔは、2025年12月22日、生成AIを搭載したデータ活用プラットフォーム「MotionBoard」のクラウド版「MotionBoard Cloud」を提供開始した。加えて、同サービスの操作をサポートする「AIアシスタント for MotionBoard Cloud re:Act」も同時リリースしている。

　新しいMotionBoardでは、AIとの対話を通じてインタラクティブにダッシュボードを生成する「AIウィジェット」機能を搭載。現場の業務担当者がデータ活用を推進できるBI基盤として強化され、コンセプト発表後にも反響があったという（参考記事：最短10秒で誰もがダッシュボード作成　「MotionBoard」新版は生成AIにネイティブ対応）。

対話を通じてダッシュボードを生成するAIウィジェット機能

　また、あわせて提供されるAIアシスタント for MotionBoard Cloud re:Actは、MotionBoard操作時の困りごとを相談できるAIチャットボット。ChatGPTをベースとしている。

AIアシスタント for MotionBoard Cloud re:Act

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ピックアップ