RTX 5070／5070 Ti搭載BTOが大幅値引き、パソコンショップSEVENが12月28日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、12月28日に『2025/12/28 24時間限定セール』を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大65,000円オフで購入できる絶好のチャンスだ。

セールの目玉商品には、魅力的なスペックのパソコンが揃っている。「ZEFT Z55XY」は、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版が搭載され、intel Core Ultra7-265KFプロセッサ、GeForce RTX 5070 Tiグラフィックボード、64GB DDR5メモリと2000GB SSDを誇る。このパフォーマンスのための通常価格は649,800円（税抜）であるが、今回のセールでは65,000円オフの584,800円（税抜）と手に入れやすくなる。

「ZEFT R67N」は、AMD Ryzen 7 7800X3DプロセッサとGeForce RTX 5070グラフィックボードを載せたデスクトップで、32GB DDR5メモリと1000GB SSDが搭載されている。この特別仕様のPCは、通常399,800円（税抜）が26,000円オフの373,800円（税抜）で提供される。また、「ZEFT R60CG」も、AMD Ryzen 5 8600GプロセッサやGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを備えた強力な一台で、395,800円（税抜）が28,000円オフとなる367,800円（税抜）である。

パソコンショップSEVENのウェブサイトに設置される特設ページから、他に全10商品がセール対象として発表される予定だ。送料無料で提供されるこれらのPCを、一日限りのこの機会にぜひ手に入れよう。