AMD Ryzen 9＋RTX 5070 Tiが大幅値下げ、限定セールが本日スタート

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、4月14日に「2026/4/14 24時間限定セール」を開催する。セールは0:00から23:59までの24時間限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大90,000円オフになる特別企画となっている。
今回のセールの目玉商品の一つである『ZEFT R67T』は、プロセッサにAMD Ryzen 9 9950X3Dを搭載し、グラフィック性能にはGeForce RTX 5070 Tiを誇る。32GBのDDR5メモリと2000GB SSDストレージを備え、高度なゲーミング体験を実現する。セール価格は485,800円（税抜）となり、通常価格より90,000円オフだ。
もう一つの注目モデル『ZEFT Z58W』は、intel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードを装備。メモリには32GB DDR5を使用し、快適な作業環境を提供する。このモデルはセール価格378,800円（税抜）で、20,000円以上の割引が適用される。
さらに、『ZEFT R69P』は、AMD Ryzen 7 9850X3DプロセッサにRadeon RX 9070XTの高性能グラフィックボードを組み合わせた一品。大容量の32GBメモリと1TB SSDを備えている。このモデルのセール価格は427,800円（税抜）、47,000円引きの特別価格だ。
これらのモデルは全て送料無料で提供され、その他にも全10商品がセール対象となる。この絶好の機会を見逃さないよう、今すぐパソコンショップSEVENの公式サイトでラインナップをチェックしてみてほしい。
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