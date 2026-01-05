やったー！ファミマの「いちごフェア」が今年も開幕♡ 全16種をチェック！オススメは？

新年、明けましておめでとうございます。
年が明けると、まだ寒さは続くものの、少しずつ春の訪れが待ち遠しくなってきますよね。
今回は、そんな気分を一足先に味わえる、“春の味覚”いちごが楽しめるフェアの紹介です。
ファミリーマートで「いちごフェア」が今年も！
ファミリーマートでは全国の店舗で「ファミマの白をまとったいちご狩り」を1月6日より開催します。
2021年に「ファミマのいちご収穫祭」としてスタートしたファミリーマートの恒例・人気企画ですが、6年目を迎える今年のテーマは「いちご×白」。
練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレートなど「白」の素材をまとったいちごグルメが登場します。
デザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子などがラインナップされています。
発売に先がけて、ファミリーマートさんよりサンプルを送ってもらったので、いちはやくレビューをお届けします。
いちご好きにはたまらない全16品
まず、今回のラインナップをチェック！
新商品・リニューアル商品は16品中15品です。定番で販売されている通常商品からも1品がフェア商品に加わります。
ーーー
【新商品・リニューアル】
・もちっと食感いちごのクレープ
・ザクザク食感いちごのクッキーシュー
・つぶつぶいちごミルクメロンパン
・いちごのバウムクーヘン
・もっちりクリームロール（いちごソース入り）
・いちごのモンブラン（メレンゲ入り）
・いちごミルクホイップドーナツ
・いちごのフィナンシェ
・ストロベリーチョコホワイト
・白いちごのやさしい甘ずっぱさキャラメルコーン
・八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご
・マシュマロ風グミチョコ（いちご）
・たべる牧場いちご
・いちご＆ホイップサンド
・ミルクたのしむいちごミルク
【通常商品】
・しみこみショコラいちご
ーーー
ほとんどが新商品かリニューアル商品ということで、毎年「いちごフェア」を楽しんでいる方も、新しい商品との出会いがありそうですね。
さっそくサンプルを開けてみましょう。
ここからは中でも試食してみて、特に気になった商品を紹介していきます。
筆者のオススメはコレ！
いちごを楽しみつくすスイーツたち
ザクザク食感が楽しい！いちごシュー
まずは「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」（230円）。
いちごクリームといちごソースの2種類の味わいが楽しめるクッキーシューです。
シューのザクザク感が食べ応えを演出。甘いクリームたちと一緒に食べることで、パクパクいけちゃいました。
クリームとソースでWでいちごを楽しめる
続いて「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」（380円）。
いちごクリームといちごソースがWで巻かれたロールケーキです。
クリームとソースで食感が異なり楽しい味わいでした。
個人的ナンバーワン！いちごのクレープ
こちらもオススメ。「もちっと食感いちごのクレープ」（398円）
薄めの皮に、ミルクのムースが入っています。その上にちょこんとのるいちごが可愛らしいです。
ムースの口溶けが良く、こちらもサラッと食べてしまいます。
こちらが今回の個人的ナンバーワンかも。理由としては、今回、いちごそのものの形をしたものは（お菓子類を除いて）こちらだけ。
やはり生のいちごをそのまま食べたい気持ちもあったので、このクレープがその欲を満たしてくれました。「いちごフェア」楽しいな〜！といった気分にさせてくれたのはこれが1番でした。
チョコスイーツもいちご感たっぷり
チョコ菓子も見逃せません。
「ストロベリーチョコホワイト」（378円）は、甘酸っぱいいちごをコクのあるホワイトチョコで包んだお菓子。
切ってみるとホワイトチョコの分厚さがわかるように、チョコ部分がしっかりと感じられます。
個人的にはもともと好きなお菓子ではありましたが、今回そのおいしさを再確認しました。おいしいのに、5粒ほど（内容量は42g）しか入っていないのがちょっと寂しい……もう少し食べたいな、となります。
ちなみに、逆パターンでいちごの中にチョコが入っている「しみこみショコラいちご」（348円）もありました。
切ってみるとあまりチョコの要素が感じられないのですが、しっかりとチョコの味がして不思議です。口の中でほろほろと柔らかく広がって、甘みを感じられるのが楽しいですよ。
チョコマシュマロ風グミも楽しい
こちらは「チョコマシュマロ風グミ いちご味」（250円）。
まず、「チョコなの？マシュマロなの？グミなの？」と思いますよね。
結果的にはグミなのですが、口に入れた瞬間からチョコ、マシュマロもどちらの食感も楽しめました。まず一瞬ふわっとしていて、そこからチョコの甘さ。最後がグミ。
グミとしては結構噛みごたえがあり、全体的に新食感でした。
ストロベリーがポイント！いちごのフィナンシェ
最後に「いちごのフィナンシェ」（200円）。
ふわふわのフィナンシェにホワイトチョコが半分ほどかかっています。
ポイントはドライストロベリー。食感がカリッカリで楽しいですよ。
フィナンシェとホワイトチョコが甘い分、いちごの甘酸っぱさも際立っておいしかったです。
いちごを目で見て、味わって楽しめる
ファミリーマートの今回のいちごフェアは、いちごの赤色と白色のチョコのコントラストが綺麗な、視覚的にも楽しめる商品ばかりで気持ちが上がりました。
実際に食べてみると、いちごのみずみずしさだったり、はたまた甘酸っぱさだったり、ドライストロベリーのカリッとした食感だったり、商品ごとに異なる魅力があっていろいろな楽しみ方ができました。
どれもおいしくて、フェア全体を通して飽きずにいただけたので、ぜひ気になったものはいろいろと試してみてくださいね。
（※文中の価格はすべて税込）
