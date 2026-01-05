このページの本文へ

1月6日開幕です

やったー！ファミマの「いちごフェア」が今年も開幕♡ 全16種をチェック！オススメは？

2026年01月05日 17時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

見た目にもいちごのかわいさが楽しめますよ

　新年、明けましておめでとうございます。

　年が明けると、まだ寒さは続くものの、少しずつ春の訪れが待ち遠しくなってきますよね。

　今回は、そんな気分を一足先に味わえる、“春の味覚”いちごが楽しめるフェアの紹介です。

ファミリーマートで「いちごフェア」が今年も！

　ファミリーマートでは全国の店舗で「ファミマの白をまとったいちご狩り」を1月6日より開催します。

　2021年に「ファミマのいちご収穫祭」としてスタートしたファミリーマートの恒例・人気企画ですが、6年目を迎える今年のテーマは「いちご×白」。

　練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレートなど「白」の素材をまとったいちごグルメが登場します。

　デザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子などがラインナップされています。

　発売に先がけて、ファミリーマートさんよりサンプルを送ってもらったので、いちはやくレビューをお届けします。

いちご好きにはたまらない全16品

　まず、今回のラインナップをチェック！

　新商品・リニューアル商品は16品中15品です。定番で販売されている通常商品からも1品がフェア商品に加わります。

ーーー
　【新商品・リニューアル】
・もちっと食感いちごのクレープ
・ザクザク食感いちごのクッキーシュー
・つぶつぶいちごミルクメロンパン
・いちごのバウムクーヘン
・もっちりクリームロール（いちごソース入り）
・いちごのモンブラン（メレンゲ入り）
・いちごミルクホイップドーナツ
・いちごのフィナンシェ
・ストロベリーチョコホワイト
・白いちごのやさしい甘ずっぱさキャラメルコーン
・八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご
・マシュマロ風グミチョコ（いちご）
・たべる牧場いちご
・いちご＆ホイップサンド
・ミルクたのしむいちごミルク

【通常商品】
・しみこみショコラいちご
ーーー

　ほとんどが新商品かリニューアル商品ということで、毎年「いちごフェア」を楽しんでいる方も、新しい商品との出会いがありそうですね。

ファミリーマートさんより、こんなに大きい特製ボックスで届きました。（このボックスは一般発売はしないとのことでした）

　さっそくサンプルを開けてみましょう。

　ここからは中でも試食してみて、特に気になった商品を紹介していきます。

筆者のオススメはコレ！
いちごを楽しみつくすスイーツたち

ザクザク食感が楽しい！いちごシュー

「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」は中身がとろっとろ

　まずは「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」（230円）。

　いちごクリームといちごソースの2種類の味わいが楽しめるクッキーシューです。

　シューのザクザク感が食べ応えを演出。甘いクリームたちと一緒に食べることで、パクパクいけちゃいました。

クリームとソースでWでいちごを楽しめる

「もっちりクリームロール」は生地のもちもち感がたまらない！

　続いて「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」（380円）。

　いちごクリームといちごソースがWで巻かれたロールケーキです。

スポンジ部分が名前の通りもっちり

 

　クリームとソースで食感が異なり楽しい味わいでした。

個人的ナンバーワン！いちごのクレープ

「もちっと食感いちごのクレープ」はいちごが贅沢にのっています

　こちらもオススメ。「もちっと食感いちごのクレープ」（398円）

　薄めの皮に、ミルクのムースが入っています。その上にちょこんとのるいちごが可愛らしいです。

この分厚さ、幸せです

　ムースの口溶けが良く、こちらもサラッと食べてしまいます。

　こちらが今回の個人的ナンバーワンかも。理由としては、今回、いちごそのものの形をしたものは（お菓子類を除いて）こちらだけ。

いちごのみずみずしさ、伝わりますか？

　やはり生のいちごをそのまま食べたい気持ちもあったので、このクレープがその欲を満たしてくれました。「いちごフェア」楽しいな〜！といった気分にさせてくれたのはこれが1番でした。
 

チョコスイーツもいちご感たっぷり

「ストロベリーチョコホワイト」は真っ白でかわいい見た目

　チョコ菓子も見逃せません。

　「ストロベリーチョコホワイト」（378円）は、甘酸っぱいいちごをコクのあるホワイトチョコで包んだお菓子。

切ってみました

　切ってみるとホワイトチョコの分厚さがわかるように、チョコ部分がしっかりと感じられます。

　個人的にはもともと好きなお菓子ではありましたが、今回そのおいしさを再確認しました。おいしいのに、5粒ほど（内容量は42g）しか入っていないのがちょっと寂しい……もう少し食べたいな、となります。

こちらは「しみこみショコラいちご」

　ちなみに、逆パターンでいちごの中にチョコが入っている「しみこみショコラいちご」（348円）もありました。

見た目以上にチョコを感じますよ

　切ってみるとあまりチョコの要素が感じられないのですが、しっかりとチョコの味がして不思議です。口の中でほろほろと柔らかく広がって、甘みを感じられるのが楽しいですよ。
 

チョコマシュマロ風グミも楽しい

どんな食感？「チョコマシュマロ風グミ いちご味」

　こちらは「チョコマシュマロ風グミ いちご味」（250円）。

　まず、「チョコなの？マシュマロなの？グミなの？」と思いますよね。

　結果的にはグミなのですが、口に入れた瞬間からチョコ、マシュマロもどちらの食感も楽しめました。まず一瞬ふわっとしていて、そこからチョコの甘さ。最後がグミ。

　グミとしては結構噛みごたえがあり、全体的に新食感でした。

ストロベリーがポイント！いちごのフィナンシェ

「いちごのフィナンシェ」は見た目もかわいいですよね

　最後に「いちごのフィナンシェ」（200円）。

　ふわふわのフィナンシェにホワイトチョコが半分ほどかかっています。

赤と白のコントラストが綺麗です

　ポイントはドライストロベリー。食感がカリッカリで楽しいですよ。

フィナンシェとホワイトチョコが甘い分、いちごの甘酸っぱさも際立っておいしかったです。

このドライストロベリーがカリカリでした

いちごを目で見て、味わって楽しめる

家にいるファミッペ。出演ありがとう！

　ファミリーマートの今回のいちごフェアは、いちごの赤色と白色のチョコのコントラストが綺麗な、視覚的にも楽しめる商品ばかりで気持ちが上がりました。

　実際に食べてみると、いちごのみずみずしさだったり、はたまた甘酸っぱさだったり、ドライストロベリーのカリッとした食感だったり、商品ごとに異なる魅力があっていろいろな楽しみ方ができました。

　どれもおいしくて、フェア全体を通して飽きずにいただけたので、ぜひ気になったものはいろいろと試してみてくださいね。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

新海 優（Yu Shinkai）

新海　優（ Yu Shinkai ）／WEBライター

1994年生まれ、千葉県出身・横浜在住の1児の母。
千葉ロッテとポケモンとラジオが好き。
引き続きカメラは勉強中です！

Xアカウント：@Shinkai_Yu_0709

カテゴリートップへ

もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧