Dropbox（ドロップボックス）は、スマートフォン（スマホ）やタブレット、パソコン（PC）と、幅広いデバイスで簡単に使えるクラウドストレージサービスです。

Dropboxにユーザー登録をすると、クラウド上にユーザー専用の“データ保管庫（ストレージ）”が用意されます。スマホがインターネット回線（4G/5GやWi-Fiなど）につながっていれば、どこからでもこの“保管庫”にデータを保存（アップロード）できます。

Dropboxはどんな場面で便利に使える？

ここに保存したデータ（ファイルやフォルダ）は、同じスマホからいつでもアクセスして取り出せるだけでなく、自分が使うほかのデバイスや、ほかのユーザーにも安全に共有できます。たとえばこんな場面でDropboxが活躍します。

・スマホの容量不足対策：「撮影した写真やビデオはスマホに入れっぱなし」という方も多いと思いますが、そのうち起こるのが、内蔵ストレージの容量不足です。古いデータをDropboxに移動させれば、スマホに空き容量ができます。DropboxはPCからもアクセスできるので、昔撮った写真やビデオの整理もしやすくなります。

・大切なデータのバックアップ：上の例と似ていますが、スマホで撮影した写真やビデオを常に、Dropboxへ自動的にコピーさせる設定もできます。バックアップしておけば、万が一スマホを紛失しても、大切な写真やビデオを紛失することなく保護できます。さらに、スマホの機種変更をする際にも、スマホ間でデータを移動させる必要がなくなってスムーズです。

・デバイス間でのデータのやり取り：たとえば「スマホで撮った写真をPCで使いたい」「PCで作った資料をタブレットで開きたい」といった場合に、1つずつメールで転送するような、面倒な作業をしていないでしょうか。データの数や容量が増えるほど、やり取りは大変になります。

Dropboxに保存すれば、ほかのデバイスからすぐに閲覧（表示）やダウンロードができます。なお、PCにDropboxアプリをインストールすれば、PC上にある特定のフォルダと、クラウド上のデータを常に自動同期させる仕組みがあるため、チームでの共同作業にも便利です。

・ほかのユーザーとのデータの共有：友人や家族、グループ内で、多数の写真やビデオなどを簡単に共有できます。このとき、共有する相手がDropboxアプリをインストールしていなくても、ブラウザで閲覧し、必要なものだけを保存（ダウンロード）できます。一部の写真共有サービスでみられるような、共有時に画質を自動的に落とす（劣化させる）ようなこともありません。

また、Dropboxでは175種類以上のファイル形式をプレビューできるので、相手のスマホに対応するアプリ（Microsoft Office、Adobeなど）が入っていなくても、その内容がブラウザで手軽に閲覧できます。

――以上のようなシンプルな使い方のほかにも、「複数のユーザー／デバイスでデータを共有しながら、共同で編集作業をする」「他のアプリと連携させて、保存先ストレージとしてDropboxを活用する」といった高度な使い方もできます。

使い方や使えるデバイスに制約が少なく、いつでも快適にデータが共有できるので、プライベートでもビジネスでも多用途に幅広く使える――。そんな柔軟なクラウドストレージサービスが、Dropboxなのです。