DAIVも対象！ ハイスペックPCが最大8万円引きのチャンス到来

マウスコンピューターは、12月10日から12月24日10時59分までの期間、公式ECサイトにて「冬のボーナスセール」を開催する。このセールでは、さまざまなモデルを対象に、最大80,000円の大幅値引きが実施されるという。

セールの魅力的なラインナップには、「mouse A5-I7U01BK-A」ノートPCが119,900円から115,900円に、デスクトップの「mouse MH-I5U01」は134,800円から124,800円に割引されている。また、高性能な「G TUNE H6-I9G7TBK-C」のノートPCは、399,800円が349,800円になり、デスクトップの「G TUNE DG-I5G60」は239,800円から199,800円という大胆な値下げが注目される。

プロフェッショナル向けの「DAIV」シリーズも同様にセール対象であり、「DAIV S5-A7G60SR-A（Copilot+ PC）」ノートPCは259,800円から249,800円に、「DAIV FM-A7G7T」デスクトップは最大値引きにより429,800円が349,800円となる。

これらの大幅な値引きによって、最新のテクノロジーを手に入れる絶好の機会となり、仕事や趣味でのPC環境のアップグレードを考えている人にとって見逃せない内容といえる。この機会に気になるモデルを公式ECサイトでチェックしてみてはいかがだろうか。