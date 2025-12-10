幅わずか99mmの省スペースPC「mouse SHシリーズ」発表　Core i3〜i7の3モデル展開

マウスコンピューターは12月10日、一般向けブランド「mouse」において、新たなラインアップ「mouse SHシリーズ」を発売すると発表した。これらの製品はB760チップセットを搭載し、8万円台からの手頃な価格で購入可能だ。主な販売方法はオンラインストアを通じて行われる。

「mouse SHシリーズ」は、幅99mmというスリムシャーシに、省スペース設計と最新技術を組み合わせた製品群だ。今回の新製品は、3つの異なるモデルによって構成されており、各モデルに第14世代のインテルプロセッサーを搭載している。最も手軽な価格の「mouse SH-I3U01」は、インテルCore i3プロセッサー14100を搭載し、一般的な書類作成などに最適だとしている。価格は89,800円となる。

中位モデルの「mouse SH-I5U01」は、インテル Core i5プロセッサー14400を搭載し、事務作業やブラウジングに適したスタンダードデスクトップだ。104,800円で提供される。そして、最上位モデルの「mouse SH-I7U01」には、インテルCore i7プロセッサー14700が採用され、動画再生やオフィスでの使用におすすめの製品だ。価格は129,800円だ。

本シリーズの各モデルは、インテルUHDグラフィックスを搭載し、メモリは8GB、ストレージは256GBのM.2 SSDを備えている。利便性のために、前面にはUSB 3.2 Gen 1 Type-CとType-Aのポートを備え、周辺機器との接続を容易にしているのもポイントだ。