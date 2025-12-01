DFMファン必見！ ロゴ入りサイドパネル＆限定ノベルティ付きG Tuneが発売

マウスコンピューターは、プロeスポーツチームDFMを運営するDetonatioNとのコラボレーションにより、特別仕様のゲーミングPC「G TUNE DFMコラボレーションモデル」3機種を12月1日から順次販売開始すると発表した。これらのモデルは、AMD Ryzen 7 9000番台のCPUとNVIDIA GeForce RTX 5000番台のグラフィックスカードを採用し、性能を重視した設計となっている。

このコラボレーションモデルでは、G TUNEのフルタワーケースに「DFM」のロゴが入ったオリジナルサイドパネルを採用し、チームカラーのブルーLEDで装飾するなど、ビジュアル面でも特別仕様となっている。また、DFM描き下ろしの壁紙もプリインストールされ、オリジナルステッカーとアクリルキーチェーンのノベルティが付属する。

DFMの専属ゲーマーが主に活躍するMOBAやFPS、格闘ゲームなどのジャンルを快適にプレイできるよう、高性能な仕様が用意されている。中でも「G TUNE FG-A7G80(DFMコラボPC)」は特に注目で、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載し、564,800円からとなる。製品はマウスコンピューターの公式ウェブサイトや各直営ショップ、さらにG-Tune：Garage大阪や一部エディオン店舗で購入可能だ。