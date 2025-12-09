グーグル「Gemini」に広告出す説を否定　ひとまず2026年は広告無し

広告業界メディアのAdweekは12月8日、Googleが広告主との通話で「AIチャットボットGeminiに2026年から広告を導入する計画」を伝えたと報じた。詳細なフォーマットや料金体系、テスト開始時期は未定だが、既に検索のAI機能「AI Mode」とは別枠の計画だと伝えられたという。
しかし報道はまもなく、GoogleでGlobal Ads担当バイスプレジデントを務めるDan Taylor氏に否定された。同氏は公式Xで報道について「十分な情報を持たない匿名ソースの不正確な主張に基づいている。Geminiアプリに広告は存在せず、それを変える現在の計画もない」とコメントしている。
This story is based on uninformed, anonymous sources who are making inaccurate claims. There are no ads in the Gemini app and there are no current plans to change that.— Dan Taylor (@edantaylor) December 8, 2025
一方で、OpenAIのChatGPTも広告ビジネスとの距離感を慎重に探っている段階だ。12月2日には、Android版ChatGPTアプリのコードのなかに「AdTarget」や「SearchAd」といった広告関連の記述が見つかったと報道され、無料ユーザー向けにカード型の広告を表示する可能性が示された。
過去、実際にAIチャットに広告が試験導入された例としては、MicrosoftのBingがある。Microsoftは2023年、検索エンジンBingにGPTベースのチャット機能を統合。同年3月、チャット回答の横にニュースサイトやコンテンツパートナーのカード型コンテンツを表示し、その枠に広告を配置し、収益の一部をパートナーとシェアする構想を公表していた。