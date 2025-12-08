【12/11限定】最大6.6万円オフ！ セブンアールジャパンのBTO爆安セールが始まる

セブンアールジャパンは、12月11日に24時間限定セールを開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが、最大で66,000円の値引きとなる特別な機会だ。

セールの目玉商品として、特に注目なのが『ZEFT Z54QS』である。このモデルは、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを備えている。メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSDと、ハイエンドなスペックを提供する。通常価格615,800円のところ、66,000円オフの特価549,800円（税抜）で購入可能だ。

さらに、手頃な価格で購入できるモデルとして『ZEFT R60IA』も提供される。このPCは、AMD Ryzen 5 9600プロセッサとGeForce RTX 3050グラフィックボードを搭載し、16GB DDR5メモリと1000GB SSDを装備。通常価格193,800円だが、6,000円オフの187,800円（税抜）での提供となる。

その他にも、AMD Ryzen 7 9800X3Dを搭載した『ZEFT R67I』など、全10商品がセール対象となる。詳細は、セブンアールジャパンのセール特設ページで確認できる。

全商品に共通するのは送料無料のサービスで、購入方法も簡単にオンラインで手続きが可能だ。PC市場の多様化に応えた製品ラインナップをこの機会に手に入れるチャンスとなる。