【本日限定】最新ゲーミングPCが最大82,000円オフ！ ハイエンドも破格の24時間セール開始

パソコンショップSEVENを運営するBTOパソコンメーカー、セブンアールジャパンは、12月10日に『2025/12/10 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大82,000円オフで購入可能となる。

セールは12月10日0:00から23:59までの24時間限定となり、特設ページにて展開される。主なセール商品には、高い性能を誇る「ZEFT R61XD」から、バランスの取れたスペックを提供する「ZEFT R66K」、さらにコストパフォーマンスに優れた「ZEFT Z59D」が含まれる。それぞれ、最新のOSであるMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、高性能なプロセッサとグラフィックボードを装備している。

ZEFT R61XDは、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5090を搭載し、通常価格816,800円（税抜）から82,000円引きの734,800円（税抜）で提供される。また、ZEFT R66Kは、プロセッサにAMD Ryzen 7 7700、グラフィックボードにGeForce RTX 5070 Tiを使用し、345,800円（税抜）から26,000円引きの319,800円（税抜）。ZEFT Z59Dは、intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5050を搭載し、通常価格249,800円（税抜）から6,000円引きの243,800円（税抜）で登場する。

これらのPCはすべて送料無料だ。セール対象商品は合計10商品に及ぶため、さまざまなニーズに応じた選択ができる。この機会に、自分に最適なゲーミングPCやデスクトップPCを手に入れてみてはいかがだろうか。