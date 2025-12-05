企業のビジネスプロセスを自動的に分析／可視化し、最適化を促すプロセスマイニングSaaSの大手ベンダー、Celonis（セロニス）。同社がドイツで開催した「Celosphere 2025」では、これからのAI時代には進化した「プロセスインテリジェンス」が不可欠になると強調し、その活用を最大化するための「プロセスの解放」を呼びかけた。

本記事ではCelonisでフィールドCTOを務めるマニュエル・ハーグ氏に、プロセスマイニングの基本から、現在の進化、そしてAI時代における役割などを聞いた。

プロセスマイニングの基礎と「企業導入におけるポイント」

プロセスマイニングは、企業内で実行されているビジネスプロセスをデータに基づいて可視化し、分析可能にする技術である。

プロセスマイニングが登場する以前は、ビジネスコンサルタントが企業に入って聞き取り調査を行い、そこからビジネスプロセスを分析して、レポートにまとめていた。提出されるレポートには、現状のプロセスがどうなっているか、パフォーマンス改善のためにどんなプロセスの変更が推奨されるか、といったことが記されていた。

「プロセスマイニングは、こうしたプロセスの分析や可視化、最適化の推奨を、データに基づいて行うところからスタートした」と、ハーグ氏は説明する。

具体的には、企業の基幹システムであるERPなどに蓄積されたデータを取得して、プロセスマップを自動的に生成する。実際のデータに基づくもののため、人間（コンサルタント）による分析よりも「客観性が得られる」と強調する。

それでは、企業内のどんな立場のユーザーが、プロセスマイニングを活用しているのだろうか。ハーグ氏によると、実際のユーザーは「大きく2つのグループに分かれる」という。

1つめのグループは、Celonisが「ビルダー」と呼ぶテクニカルなユーザーだ。主にはIT部門に所属し、Celonisを開発環境として、新しいアプリケーション、ワークフロー、AIエージェントの構築を担当する。そして2つめのグループは、ビルダーが構築したアプリケーションなどを利用するビジネスユーザーだ。

企業への導入は、「まずは、すぐに成果が出そうな領域から始める」のが典型的なパターンだという。多くの場合、あるチームや部門がCelonisを使い始めて成果が出ると、隣接するチームへと利用が広がっていく。それは、プロセスを通じて企業内のさまざまなチームがつながっているからだ。たとえば、調達チームのプロセスに問題があり、それを解決するには、経理チームや生産チームなども関わってくる、というケースである。

このような流れで、社内にCelonisを使うビルダーのグループが次第に形成され、やがてCoE（センター・オブ・エクセレンス）を設立し、継続的にビジネスプロセスの最適化が行われるようになるという。

「プロセスインテリジェンス」への進化――AI時代における役割

プロセスマイニングは進化を続けている。Celonisが創業した2011年当時、プロセスマイニングは主に「過去を振り返る」ために使われていた、とハーグ氏。アナリストが四半期ごとに戦略的なビジネスプロセス分析を行い、「何を改善できるか」「どこを変えればいいか」「どう再設計できるか」を検討するための情報源として活用されてきた。

しかし、この10年間でプロセスマイニングの使われ方は大きく変化した。ハーグ氏は、その大きな変化を「“戦略”から“運用”へ」という言葉で表現する。

ユーザーは最初、四半期ごとの評価にCelonisを使っていた。効果を実感したユーザーは、次第にその間隔を縮めていく。月次、週次、日次、さらには数時間ごとに、数分ごとに、Celonisをを見る人が出てきたという。「Celonisは“戦略”のツールだったのが、“運用”でも使われるツールに拡大した」と話す。

「かつてプロセスマイニングは『ビジネスのX線検査（健康診断）』と呼ばれたが、現在の頻繁にアクセスするユーザーにとっては『フィットネスバンド（日々のヘルスチェック）』のようなツールになった」

技術面では、この5年間でリアルタイムでの情報可視化を実現し、自動化ツール、アプリ構築ツールなどを加えた。プラットフォームを支えるインフラでは、全面的な再構築も行った。再構築した基盤を、Celonisでは「Data Core」と呼んでいる。

「一度きりの改善であれば、レポートができるまで時間がかかっても許容できる。だが、リアルタイムで分析を得たいというニーズに応えるには、データにライブでアクセスする必要がある。そこで我々は、すべてのデータをライブで処理する能力、入ってくるすべてのものに反応する能力などを加えている」

もう一つの変化は、「ユーザーエクスペリエンスのモジュール化」だ。「サプライヤーからの資材が遅れて入荷したことを検知したら、管理者に通知する」といった、非常にシンプルで小規模な自動化を、簡単に追加できるようにした。ハーグ氏は「大規模なシステム導入でなくても、（通知のような）小さな改善でも効果はある」と語る。実際、顧客の多くは、こうした小さな改善と、大規模な戦略的プロジェクトの両方を並行して進めているという。

こうしたユーザー側の利用スタイルの変化、技術面での強化を受けて、Celonisは自社技術の位置づけを、プロセスマイニングから「プロセスインテリジェンス」へと変化させている。

プロセスインテリジェンスについてハーグ氏は、「進行中のプロセスに関するインテリジェンスと情報を提供できる。もちろん、そのためにはプロセスのマイニングが必要だが、今何が起きているかをライブで示すことができる」と説明した。