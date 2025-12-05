最大6.5万円オフ！ RTX 5080／Core Ultra9搭載のハイスペックゲーミングPCが安い

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、12月5日に「2025/12/5 24時間限定セール」を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大65,000円オフで提供される。

セール期間は12月5日の0:00から23:59まで。この1日限りのセールにて、注目の3製品が特に目を引く。まず「ZEFT Z55BP」は、Microsoft Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードにより、優れたゲーム体験を提供するとしている。通常価格564,800円が65,000円オフの499,800円（税抜）というお得な価格で販売。

また、「ZEFT Z57D」は税抜223,800円で、intel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5060を備え、ゲームだけでなく様々な用途に対応可能な仕様だ。さらに、「ZEFT R65P」はAMD Ryzen 5 8600GとGeForce RTX 5050により、コストパフォーマンスに優れた選択肢として税抜189,800円で購入可能。

どの製品も送料無料で提供される。このセールは全10商品が対象で、特設ページにて確認できる。いずれの製品も年末の特別価格で提供されるこのチャンスをお見逃しなく。