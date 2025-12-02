スズキ×ソラコム、多目的電動台車「MITRA」を2025国際ロボット展で披露

　ソラコムは、スズキが開発を進める多目的電動台車「MITRA」が、12月3日から12月5日まで東京ビッグサイトで開催される「2025国際ロボット展/ iREX2025」に参考出展されると発表した。この展示には、MITRAの革新性が求められる様々なロボット用途が紹介されるという。

　MITRAは、スズキが長年の経験を活かして開発中の電動ユニットで、多様なロボットの足回りとして活用可能な設計が進められている。ソラコムは、このMITRAに通信モジュールとIoTプラットフォーム「SORACOM」を導入し、リアルタイムでの稼働状況やGPS位置情報をクラウドに連携する技術実証を行っている。

　今回の展示では、悪路の試作走行を含むMITRAの多様なパートナー企業との協業例が紹介される。これにより物流や農業、土木建設などの分野でのロボット導入による課題解決が強調されている。スズキとソラコムの協業は、持続可能な社会実現のための新たなモビリティサービス創出を目指して進められており、この展示もその取り組みの一環となっている。

　両社の協力による自律走行技術や遠隔メンテナンス支援の発展が、今後のモビリティの革新につながっていく。

