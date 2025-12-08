建設現場の“見える化”が一気に進む。ソラコムのクラウドカメラが現場の課題を解決

ソラコムは、12月10日から12月12日まで東京ビッグサイトで開催される「JAPAN BUILD TOKYO」に出展する。出展は、スマートビルディング EXPO エリアで行われ、建設現場や施設運用のリモート化・効率化を支援する各種技術を紹介する。

ソラコムのブースでは、IoTプラットフォームを利用した環境モニタリングや設備のリモート点検・遠隔メンテナンスに加え、クラウドカメラ「ソラカメ」を紹介する。ソラカメは、Wi-Fi と電源があれば即座に利用を開始可能で、リアルタイム視聴とクラウド録画が可能だ。必要な場所に必要な台数だけ設置でき、特に建設現場、道路、駐車場といった屋外での使用に適している。

加えて、セルラー通信搭載の「ソラカメ屋外スターターキット」や、太陽光パネルとバッテリーがセットになった「ソラカメ屋外ソーラーキット」も実機展示される。施工フェーズによって変化する現場に対応可能なアタッチメントを用いたソラカメの取り付け例も示し、あらゆるニーズに対応するとしている。

さらに、NCDCのクラウド即時共有サービス「ミエルコウジ」やAI「BizAIgent」、金沢エンジニアリングシステムズのリモート接続サービス「KES P2P Link」「KES Remote Service」も紹介される。これらの技術展示により、IoTとAIを活用した現場の効率化を目指す多くの業界関係者にとって、参考となる内容だ。特に、IoT/AI活用に関心のある方は、ぜひ訪れていただきたい。