ドライバー働き方改革クラウド「Cariot」、AIエージェントによる車両管理業務の自動化へ

2025年11月26日、キャリオットはクルマと企業をつなぐドライバー働き方改革クラウド「Cariot」において、車両管理業務のAIエージェント構想の第一歩となる「Cariot Copilot（仮称）」のβ版提供を開始した。

Cariotはクルマに取り付けたデバイスやモバイルアプリを起動するだけで、クルマのデータを簡単に、リアルタイムに取得・可視化・活用できるシステム。安全運転の管理、運転日報の自動作成、アルコールチェックのスムーズな実施はもちろん、車両とドライバーのデジタル管理や位置情報の取得など、車両管理のあらゆる課題を解決する。

Cariot Copilotでは、多岐にわたるタスクで構成されている車両管理の自動化を実現する。車両管理のコンシェルジュに話しかけるように「来月の車検はいつですか？」「最近燃費が悪化した車両を教えてください」など、日本語で指示を与えるだけで、AIがわかりやすく結果を表示してくれるという。

なお、Cariot」の運営会社であるキャリオットは、ソラコムが2024年に合弁会社化している。