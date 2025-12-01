ソラコム、AWS re:Invent 2025で“エッジAIの未来”を公開へ　松下享平氏が最新デモを披露

ソラコムは12月1日から5日まで、米国ラスベガスで開催される「AWS re:Invent 2025」に出席することを発表した。このイベントでは、テクノロジーエバンジェリストの松下享平がエッジAIのセッションに登壇する予定だ。

AWSが主催する「AWS re:Invent」は、クラウドコンピューティングに関するグローバルカンファレンスとして毎年開催され、世界中から参加者が集まる。このイベントでは、新サービスや最新技術のデモンストレーションセッションが開催されるという。ソラコムの松下氏は、AWS IoT Greengrassを用いたエッジAIについてのセッションで、デバイスでの生成AIの活用法やクラウドとの使い分けポイントを紹介する。

セッションはDEV316という番号で、現地時間12月3日の午後5時30分から6時30分までの予定だ。このセッションでは、クラウドベースの推論とローカル推論を実際に比較し、レイテンシや接続性の違いをライブデモで明示する。さらに、エッジにおけるモデル配布と更新を可能にする方法も示される。