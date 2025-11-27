iiyama SOLUTION∞ Workstationが刷新　RTX PRO 5000/4000 Blackwellを搭載して発売

ユニットコムは、iiyama PCのワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」より、NVIDIA RTX PRO 5000 BlackwellまたはNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwellを搭載したモデルを11月26日から販売開始した。

SOLUTION∞ Workstationは、AI開発、ディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築設計といった専門的な用途において、その真価を発揮するワークステーションだ。プロフェッショナル向けのCPU・グラフィックスカードを搭載し、冷却性能を高めた設計により、高負荷での長時間稼働でも安定した動作を実現する。加えて、国内生産と標準の3年間製品保証で信頼性を確保しているという。

この度の新製品では、画期的なNVIDIA Blackwellアーキテクチャの採用により、アクセラレーテッドコンピューティング、AI推論、レイトレーシング、ニューラルレンダリングといった高度な要求にも応える。これにより、以前はクラウドやサーバーが必須であったAIワークロードもワークステーション上で処理可能となり、生産性が向上するという特長を持つ。

さらに、SOLUTION∞ Workstationでは、顧客のニーズに合わせたキッティングサービスやフィールドサポートも提供。細部にわたり安心して使用できる環境を整えている。これにより、製品の導入や運用がスムーズに進められるため、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進にも一役買うだろう。