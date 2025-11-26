最大16TB収納できるHDDケースが2480円で登場

ユニットコムは11月26日より、パソコン工房WEBサイトにて新製品『3.5インチ SATA HDDケース』を販売開始する。価格は2,480円で、ゴールドとシルバーの2色展開となる。

新しく登場する『3.5インチ SATA HDDケース』は、USB 3.2 Gen1(USB 3.0)とUSB 2.0接続端子に対応したパソコンで使用可能な製品。ストレージはシリアルATA接続の3.5インチHDDに対応しており、最大16TBの大容量データを収納できる。主にWindows 11の環境に最適化されている。

本製品のパッケージには、製品本体、ACアダプタ、USB Type-A to Type-Bケーブル、専用スタンド、絶縁シートが含まれている。サイズは幅120mm×高さ28mm×奥行185mm、重量は約190g（ACアダプタを除く）で、購入日から12ヵ月間の保証がついている。スタイリッシュなツヤ消しのマット仕上げが施されたデザインで、パソコン周りに一体感をもたらす。

この商品は、パソコン工房のWEBサイト上の特集ページから購入することができる。ゴールドとシルバー、どちらのカラーリングも高級感のある仕上がりとなっており、個人およびビジネスユーザーのデータ管理ニーズを満たす設計となっている。