抽選ガチャも！ マウスコンピューターが「神戸文具まつり2025」にAI創作マシンを出展

マウスコンピューターは、12月3日に開催される「神戸文具まつり2025」に出展する。イベントはデザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）にて行われ、入場料は1,000円で小学生以下は無料となっている。

「神戸文具まつり2025」の出展テーマにあわせ、マウスコンピューターは“デジタル創作体験”を通じて、最新の生成AI技術を実感できる製品展示を行う。主な展示機材には「DAIV S5-A7G60SR-A」と「mouse B5-A7A01SR-A」のCopilot+ PCが含まれており、これらの製品が持つ豊富なAI創作機能を直接体験することができるという。

更に、現場で動作体験をした参加者や、店舗SNSをフォローした人には、抽選で素敵な賞品が当たるガチャも実施される。また、大阪ダイレクトショップとG-Tune：Garage大阪では、10%オフ特典付きクーポンつきのチラシを配布する。この機会にマウスコンピューターの製品をお得に購入することが可能だ。

「神戸文具まつり2025」は、文具の可能性を探求し、クリエイターとの協奏を重要視するイベントである。この展示でマウスコンピューターからAI時代を切り開く最先端の創造力を体感することが期待される。