「銀だこ食べ放題」が今年も！45分1089円、人気No.1の「ソースたこ焼」が対象

築地銀だこは、全国のイオンモールおよびイオン内の店舗にて、「イオン超！ブラックフライデー」の特別企画として、“食べ放題（事前予約制）”を4日間限定で開催します。

毎年人気の「銀だこ食べ放題」が今年も登場

イオンに出店している築地銀だこで毎年好評という食べ放題企画。今年も、人気No.1商品の「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース）」を、45分間おとな1089円で好きなだけ楽しめます。小学生は594円、未就学児は253円（3歳以下は無料）。

実施日は11月25日～28日の4日間。利用には事前予約が必要で、予約は11月10日より店頭または特設会場にて受け付けます。

また、追加オプションも用意されており、食べ放題料金にプラス275円でトッピング商品も食べ放題に。さらにプラス242円でソフトドリンク飲み放題も利用できます。

■イオン ブラックフライデー特別企画■

■■「築地銀だこ 食べ放題」概要■■■

・実施店舗：全国のイオンモールおよびイオン内の築地銀だこ37店舗（実施店舗一覧は公式PDF参照）

・実施期間：11月25日（火）・26日（水）・27日（木）・28日（金）の4日間

・内容：「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース・6個入り）」45分間食べ放題

・料金：

中学生以上：1089円

小学生：594円

未就学児：253円

3歳以下：無料

※16歳未満は保護者同伴が必須

～予約方法～

11月10日（月）より店頭または特設会場にて事前予約受付開始。発行された予約票は当日中に店舗レジで会計が必要です（翌日以降は無効）。

※1人につき1つの時間枠、最大4名まで購入可能

※同一人物による複数枠の購入は原則不可

※電話予約不可

※特設会場受付後に空席がある場合、店頭で予約受付を実施

※スタンプカードへは予約会計時に押印される

詳しくは実施店舗一覧（PDF）へ：

https://campaign.gindaco.com/news/GINDACOtabehoudai2025.pdf

45分で銀だこをかっこめ！

銀だこはちょっと特別感あるたこ焼きだけに、1000円ちょっとで食べ放題できるのは年に一度のチャンス。実施店舗はイオン内に限定され、事前予約も必要とややハードルはありますが、銀だこ好きなら見逃せない企画です！ 45分で何舟食べられるかな～！

※記事中の価格は税込み