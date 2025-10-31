【爆速】RTX 5090×Ultra9搭載！セブンアールジャパンが24時間限定セール開催【最大86,000円オフ】

【10月31日限定】セブンアールジャパンが「24時間限定セール」を開催！最大86,000円オフのゲーミングPCも登場

セブンアールジャパンは、10月31日に「2025/10/31 24時間限定セール」を実施する。

今回のセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大86,000円オフという驚きの割引価格で販売される。PCの買い替えやアップグレードを検討しているユーザーにとって、見逃せない1日限定のチャンスだ。

セール期間は10月31日0:00〜23:59までの24時間限定。全国どこでも送料無料で購入できる。

注目モデル：圧倒的性能の「ZEFT Z55CE」

セールの目玉商品は、ゲーマー必見の「ZEFT Z55CE」。

OSにはWindows 11 Pro 64ビット版を搭載し、Intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを組み合わせたハイエンド構成だ。まさに最新世代のパワーを体感できる1台となっている。

通常価格は859,800円（税抜）で、セール特価は773,800円（税抜）。86,000円オフの特別価格で提供される。

ゲーミングや映像編集、クリエイティブワークなど、どんな用途にも余裕で対応できる最上級モデルだ。

コスパ重視派におすすめ「ZEFT R60FH」

もう少し手頃な価格帯を求めるユーザーには、「ZEFT R60FH」がオススメ。

AMD Ryzen 5 8600GプロセッサとRadeon RX 9060XTグラフィックボードを搭載し、普段使いからライトゲーミングまで幅広く対応できる万能マシンだ。

通常価格は209,800円（税抜）、セール特価は199,800円（税抜）で、10,000円のディスカウントが適用される。

性能とコストパフォーマンスのバランスを重視するユーザーにもぴったりの1台といえる。

全10商品が対象、すべて送料無料

今回のセールでは、「ZEFT R61AEC」などを含む全10モデルが対象となっている。

いずれも送料無料で購入可能で、性能や予算に合わせて自分に最適な1台を選べるラインアップだ。

詳細はセール特設ページで確認できる。

まとめ

開催日：2025年10月31日（木）0:00〜23:59

割引内容：最大86,000円オフ

対象製品：ZEFTシリーズなど全10商品

ゲーミングPCをお得に手に入れるチャンスは、この1日だけ。

ハイスペックマシンを狙うなら、セブンアールジャパンの限定セールをぜひチェックしてほしい。