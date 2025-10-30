RTX 5090×Core Ultra 9で最強構成！ セブンアールジャパンの限定セール開催【10/30】

セブンアールジャパンは、10月30日に「24時間限定セール」を開催する。対象となるのは、同社が展開する最新のゲーミングPCおよびデスクトップPCシリーズで、最大88,000円OFFのビッグチャンスだ。セールは10月30日の0:00から23:59までの1日限定で実施される。

注目モデル「ZEFT Z55XX」：ハイエンド構成で88,000円OFF

今回のセールで特に注目を集めているのが、ハイエンドゲーミングPC「ZEFT Z55XX」だ。OSにはWindows 11 Pro 64bit版、CPUには最新のIntel Core Ultra 9-285を搭載。グラフィックカードはGeForce RTX 5090を採用しており、どんなゲームも快適にプレイできるとしている。

さらにメモリは64GB DDR5（32GB×2）、ストレージは2000GB SSD＋2TB HDDという大容量構成。高速処理と保存性を兼ね備え、ゲーマーはもちろんクリエイターにも理想的なマシンだ。価格は786,800円（税抜）で、通常より88,000円オフの特別価格となる。

コスパ重視の「ZEFT R60SZ」：Ryzen 7搭載で23,000円引き

もうひとつの人気モデルは「ZEFT R60SZ」。OSにはWindows 11 Home 64bit版を採用し、CPUは高性能なAMD Ryzen 7 9800X3Dを搭載。GPUにはGeForce RTX 5070 Tiを備え、コストパフォーマンスと性能のバランスに優れている。メモリは16GB DDR5、ストレージは1000GB SSD。日常用途からゲーミングまで幅広く対応できる万能構成だ。



セール価格は336,800円（税抜）で、通常より23,000円引きとなっている。

コンパクトでパワフル「ZEFT Z59A」も限定特価に登場

さらに、セール限定価格で登場する「ZEFT Z59A」にも注目が集まっている。OSはWindows 11 Home 64bit版、CPUはIntel Core Ultra 9-285Kを搭載。GPUにはGeForce RTX 5070 Tiを採用し、コンパクトなマイクロタワーケースながら強力な性能を誇る。メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSDを装備。省スペースと高性能を両立したモデルで、価格は398,800円（税抜）、通常より41,000円オフの特別価格だ。

全10モデルが特別価格に！1日限定セールを見逃すな

今回の「24時間限定セール」では、上記モデルを含む全10商品が特別価格で登場。PCを新調したい人や、最新の高性能ゲーミングPCを探している人には見逃せない1日となる。

セールの詳細や対象モデルは、公式特設ページで確認できる。