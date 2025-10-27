大容量ファイルでもkintoneの容量消費を気にせず済む、「ATTAZoo Connect for Dropbox（アッタゾー コネクト）」

kintoneの添付ファイルを自動でDropboxに保存／管理、JBCCがプラグイン発売

文●大塚昭彦／TECH.ASCII.jp

　JBCCは2025年10月27日、kintoneアプリに添付されたファイルを自動でDropboxに保存／管理する連携ソリューション「ATTAZoo Connect（アッタゾー コネクト） for Dropbox」を発表した。大容量ファイルを添付したい場合でも、kintone側のドライブ容量を気にすることなく添付できる。11月19日から販売を開始する。

「ATTAZoo Connect（アッタゾー コネクト） for Dropbox」の機能概要

　JBCCでは、kintoneの標準機能を補完／強化する拡張プラグイン「ATTAZooシリーズ」を展開している。たとえばシリーズの1製品である「ATTAZoo Plus」は、入力補助や一括更新など17の便利機能を集めたもので、累計導入社数は2400社を超えるという。

　今回のATTAZoo Connect for Dropboxは、kintoneに添付したファイルをDropboxに自動保存する機能を提供するもの。具体的には、kintoneアプリに専用の添付フィールドを組み込むと、ここに添付されたファイル本体はDropboxに保存され、その共有リンクがkintoneアプリ側に表示される仕組み。ユーザーは共有リンクをクリックするだけで、ファイル本体にアクセスできる。

　なお、すでにkintoneに保存済みのファイルをDropboxへ一括移行する機能も用意されており、kintone側のドライブ容量最適化や運用負荷軽減にも貢献できるとアピールしている。

　同ソリューションの税抜価格は、100ユーザープラン（1～100ユーザー）が月額1万5000円、500ユーザープラン（101～500ユーザー）が月額2万円となっている。

　なお同ソリューションは、10月27日、28日に幕張メッセで開催されている「Cybozu Days 2025」のJBCCブースで紹介されている。

