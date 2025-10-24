【本日から】やぱステで「替え肉」無料に！5日間限定、一部店舗で

沖縄発のステーキチェーン「やっぱりステーキ」は、一部店舗において「チキン替え肉」のプレゼントキャンペーンを、10月24日～28日の期間に実施します。

溶岩焼きで仕上げる「チキンステーキ」は、皮はパリパリ、お肉がジューシーの自慢の一品とうたいます。キャンペーンでは、5日間限定で、公式LINE登録者限定で「チキン替え肉」を無料で提供します。対象店舗にて、対象店舗にて食事をした人が対象。なお、替え肉を注文の人や持ち帰りには適用されません。

なお、同じ条件で期間中は何度でも「チキン替え肉」プレゼントを利用できるようです。

～キャンペーン概要～

実施期間：10月24日〜10月28日

対象者：やっぱりステーキ公式LINEアカウント登録者と新規登録者



内容：

期間中の公式LINEアカウントご提示で「チキン替え肉」をプレゼント

対象店舗一覧：1st カクテルプラザ店／2nd 松山店／3rd 国際通りがじゅまる店／4th 国際通り店／5th あしびなー店／6th 首里りうぼう店／EXPRESS イオンタウン南城大里店／7th 豊見城店／8th 久茂地店／9th 津嘉山店／イオン札幌桑園店／イオンモール新利府南館店／仙台一番町店／吉祥寺店／蒲田店／芝大門店／あづみの店／イオンタウン各務原店／楽市街道中之郷店／親不孝通り店／アクロスモール春日店／イオン戸畑店／イオン福岡伊都店／

「チキン替え肉」のプレゼント

ステーキもチキンも楽しみたい

今回のキャンペーンでは、食事をした人を対象に「チキン替え肉」がもらえるので、メインの食事は看板メニューのステーキにすれば、牛ステーキもチキンも両方味わえます！

やっぱりステーキはセットにするとサラダ・スープ・ご飯が食べ放題なのもうれしい。お腹いっぱいに楽しめます。

※記事中の価格は税込み